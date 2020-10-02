В Орловской области запретили рыбалку в местах зимовальных ям Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области временно запретили рыбалку и ловлю раков. Речь идет о ловле рыбы в зимовальных ямах.

Запрет распространяется на все виды добычи рыбы с 1 октября 2020 по 30 апреля 2021 года - регламентируется это правило приказом Минсельхоза России "Об утверждении правил рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна" на территории Орловской области

Раков же добывать нельзя с 1 октября 2020-го по 30 июня будущего года.

- При этом круглогодично запрещается добыча (вылов), осетровых, лососевых и сиговых видов рыб, на водных объектах рыбохозяйственного значения Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна, - сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

Со списком зимовальных ям, в которых запрещена рыбалка, можно ознакомиться на портале обладминистрации по ссылке.