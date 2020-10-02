В Орловской области на самогонщицу завели уголовное дело

По закону, женщине грозит солидный штраф или исправительные работы Фото: Архив "КП"

В Орловской области местная жительница попала под уголовное дело за незаконную торговлю спиртным. Раньше женщину суд уже штрафовал, однако наказание рублем самогонщицу не остановило.

Подробности инцидента, произошедшего в Дмитровском районе, "КП" рассказали в пресс-службе регионального УМВД. Как оказалось, осенью прошлого года участковый выносил предупреждение жительнице одного из местных сел, а суд назначил женщине штраф. На днях она вновь попалась полицейским на незаконной торговле спиртосодержащей продукцией. По закону, наказание за это грозит уже уголовное.

Возбуждено оно по статье 171.4 УК РФ "Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции". Женщине может грозить внушительный штраф или исправительные работы.