Андрей Клычков проведет онлайн пресс-конференцию Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Андрей Клычков проведет пресс-конференцию онлайн. У жителей Орловской области будет возможность следить за трансляцией и задать вопросы губернатору.

Состоится прямая онлайн конференция в понедельник, 5 октября.

- Глава региона расскажет о динамике развития региона, ответит на актуальные вопросы текущей социально-экономической повестки, поделится первоочередными задачами и перспективами преобразований в различных сферах жизни Орловской области, - сообщает пресс-служба регионального правительства.

Прямой эфир будет транслироваться в официальных аккаунтах в соцсетях губернатора, в группе Орловской области Вконтакте, в аккаунтах "Первого областного" телеканала Вконтакте и на ютуб, а также в эфире "Экспресс радио".

Вопросы можно будет задать в комментариях к анонсу трансляции и в режиме реального времени.

Начало пресс-конференции в 15.00.