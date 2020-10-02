Память погибших воинов-десантников почтили в Орле

Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орле состоялось мероприятие, посвященное памяти погибших воинов-десантников. 3 октября 1941 года, 79 лет назад, десантники 201-й воздушно-десантной бригады вступили в бой с фашистскими солдатами, наступавшими на Орел.

Митинг состоялся в сквере героев-десантников. Почтить память погибших воинов, сдерживавших наступление врага в неравном сражении, пришли местные жители, первые лица города и области, нынешние десантники, представители церкви.

Память погибших почтили минутой молчания, к мемориальному знаку присутствующие возложили цветы.

СПРАВКА "КП"

3 октября 1941 года десантники выполняли приказ - задержать рвавшиеся в глубь немецкие войска. Советские воины были вооружены винтовками и ручными гранатами, с ними они шли против пехоты и танков. Приказ десантники выполнили до конца, выдержав несколько часов обороны. Этот бой позволил приостановить продвижение врага к столице, а также организовать оборону под городом Мценском.