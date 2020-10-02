Погода в Орле: в выходные переменная облачность и +20

Выходные в Орле обещают быть теплыми Фото: Ольга СУПОНЕВА

Грядущие выходные в Орле будут пасмурными и весьма теплыми для второго месяца осени. Публикуем полный прогноз погоды в Орле на 3 и 4 октября.

Как сообщает Росгидрометцентр, в субботу 3 октября небо над городом будет затянуто тучами. В ночное время температура воздуха +12 градусов, днем разогреется до +20. Дождя метеорологи не прогнозируют, ветер восточный 5 м/с, атмосферное давление 750 мм рт.ст.

В воскресенье 4 октября выглянет солнце, без осадков. В темное время суток термометры покажут +9 градусов, в дневное время аоздух прогреется до +20. Ветер юго-восточной 5 м/с, давление поднимется до 752 мм рт.ст.

По предварительным прогнозам, будущая рабочая неделя выдастся теплой: бабье лето придет в Орел. Следите за прогнозом погоды на нашем сайте.