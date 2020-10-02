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Происшествия

Пивного грабителя задержали полицейские во Мценске

Молодой человек похитил из магазина ящик спиртного за что нарвался на уголовное дело
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Возбуждено уголовное дело

Возбуждено уголовное дело

Фото: Архив "КП"

В Орловской области полицейские задержали пивного грабителя. Молодой человек похитил ящик спиртного в магазине, за что нарвался на уголовное дело.

Инцидент произошел в городе Мценске. В полицию обратилась продавец одного из местных магазинов. Она рассказала, что неизвестный молодой человек взял коробку с 24 банками спиртного и спокойно ушел с ней, не оплатив. Самостоятельно женщина задержать грабителя не сумела.

- Оперативный дежурный сообщил приметы неизвестного всем нарядам, несущим службу в районном центре. Через непродолжительное время сотрудники патрульно-постовой службы полиции, находясь на улице Гагарина увидели и остановили гражданина, подходящего под описание. Им оказался 22-летний амчанин, - рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Теперь любителю бесплатного спиртного грозит реальный срок: по статье "Грабеж" возбуждено уголовное дело. Согласно Уголовному Кодексу, юноша может попасть за решетку на 4 года.

Криминал