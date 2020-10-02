Дмитрий Примак. Фото: Андрей САСИН

Министр обороны назначил нового военного комиссара в Орловской области. На пост заступил полковник Дмитрий Примак.

Нового военного комиссара представил и поздравил со вступлением в должность губернатор.

- Убежден, что в тесном взаимодействии с правительством Орловской области военный комиссариат под руководством Дмитрия Геннадьевича Примака обеспечит безусловное выполнение всех поставленных перед ним задач, - отметил Андрей Клычков.

В вооруженных силах РФ Дмитрий Примак служит более 30 лет - с 1987 года. Перед назначением в Орловскую область в течение 10 лет командовал радиотехнической бригадой. Имеет не одну награду, в числе которых медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медаль Жукова.

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