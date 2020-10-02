Коронавирус в Орловской области: в нескольких детских садах и школах ввели карантин

Фото: Ольга СУПОНЕВА Фото: Архив "КП"

В Орловской области ввели карантин по коронавирусу в нескольких школах и детских садах. Образовательные учреждения закрыты не полностью: детей распустили по домам отдельными классами или группами.

О ситуации рассказала Татьяна Крымова, глава регионального департамента образования. Она отметила, что большинство школ и детсадов функционирует в полноценном режиме, с соблюдением всех мер безопасности по COVID-19. Однако закрыть некоторые классы и группы на карантин все же пришлось в 4 садах и 15 школах.

- Это группы в детских садах №№17, 8, 63 Орла, в Знаменском детсаду «Теремок». Кроме того, на карантин закрыты классы в орловских школа №№ 20, 5, 7, 27, 51, 25, 17, 50, 38, 39, 36, а также в Мценской школе № 9, Жилинской средней общеобразовательной школе Орловского района, Куначенской основной общеобразовательной школе Ливенского района, Дубровской основной общеобразовательной школе Должанского района, - сообщает пресс-служба правительства Орловской области со ссылкой на Татьяну Крымову.

Ограничения действуют и в двух техникумах: Орловском автодорожном и Реставрационно-строительном. Дети перешли на удаленный режим обучения.