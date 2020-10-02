На орловской дороге опрокинулся мотоцикл, водитель погиб

Водитель мотоцикла погиб на месте аварии Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орловской области водитель мотоцикла погиб в ДТП. Происшествие с трагическими последствиями случилось в Ливенском районе.

Поздним вечером 1 октября, около половины двенадцатого, 31-летний мужчина ехал за рулем мотоцикла марки "RIVA" по дороге Ливны-Навесное-Окуневы горы. В какой-то момент водитель потерял управление над своим транспортом, мотоцикл перевернулся.

- В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за сутки на территории региона полицейские зафиксировали 15 ДТП. В 14 из них обошлось без пострадавших и жертв.