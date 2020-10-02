В Орле стартовал осенний призыв в армию

Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орле и области стартовал осенний призыв в ряды вооруженных сил России. Юноши из областной столицы и других городов и населенных пунктов региона отправятся в армию.

Начался призыв 1 октября и продлится до 31 декабря 2020 года, несмотря на нестабильную эпидемиологическую ситуацию. Призывная кампания проходит при соблюдении мер безопасности по COVID-19.

- в первую очередь комиссию проходят орловцы, которые стопроцентно будут призваны в армию. Новобранцев протестируют на коронавирус., - рассказывает пресс-служба администрации Орла со ссылкой на военного комиссара города Владимира Алехина.

В целом ряды российской армии в ходе осеннего призыва пополнят, по планам, 600 молодых людей из Орловской области. При этом за последние годы снизилось число уклонистов: несколько лет назад их было около 2 тысяч, сейчас меньше 300 человек.