В Орловской области вновь ожидается усиление ветра

Погода начнет меняться уже вечером 1 октября Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле и области вновь усилится ветер. Местами он будет достигать 18 м/с. Об этом сообщает Орловский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Погода начнет меняться уже сегодня вечером. Сильный ветер будет сохраняться до 21 часа 2 октября. При этом ожидается переменная облачность без существенных осадков. Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +16°С до +21°С.

Сотрудники Главного управления МЧС России по Орловской области просят жителей региона проявить бдительность, так как в этот период повышается риск обрыва линий электропередач, затруднения в работе транспорта и систем ЖКХ.