Губернатор Орловской области назначил членов комиссии по выборам мэра Фото: Архив "КП"

29 сентября губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал указ об участниках конкурсной комиссии по выборам мэра. В список вошли пять представителей региональной власти и руководители общественных организаций.

Согласно указу, на конкурсе на должность градоначальника губернатора представят Иван Мосякин (председатель правления областного «Союза пенсионеров России»), Наталья Николаева (начальник главного правового управления Правительства области), Елена Сапожникова (глава Департамента финансов), Елена Сенько (председатель областной Общественной палаты) и Вадим Тарасов (замгубернатора по планированию, экономике и финансам).

Напомним, вторую часть комиссии назначили депутаты горсовета. В нее вошли четыре представителя «Единой России» (Владимир Негин, Василий Новиков, Сергей Себякин и Владимир Строев) и представитель от КПРФ Иван Дынкович.

Напомним, кандидаты на должность мэра должны предоставить заявление в комиссию до 14 октября. Затем комиссия отберет претендентов, а затем градоначальника из них выберут депутаты горсовета за одном из своих заседаний.

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