Орловские пожарные будут ликвидировать пожары в Воронежской области

Орловские пожарные будут ликвидировать природные пожары в Воронежской области. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Орловские пожарные отправились в Воронежскую область, чтобы помочь коллегам справиться с природными пожарами. Сотрудники МЧС выдвинулись на место сегодня утром 1 октября.

В сводный отряд, отправившийся в служебную командировку, вошли двадцать человек из орловской специализированной пожарно-спасательной части, 1, 2, 3, 5-й пожарно-спасательных частей города Орла и ПСЧ-18 Дмитровского района, ПСЧ-28 Новосильского района и ПСЧ-33 Сосковского района. Вместе с собой они взяли шесть машин: автоцистерны, пожарную насосную станцию, пожарный рукавный автомобиль и автомобиль технического сопровождения.

Орловским ребятам предстоит преодолеть около 350 км до места дислокации.

– Отправка сводного отряда обусловлена необходимостью сосредоточения сил и средств пожарной охраны в районах возникновения природных пожаров на территории Воронежской области, где создалась угроза населенным пунктам, – отметил Алексей Никишин, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Орловской области.