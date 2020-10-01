Орловцам из аварийного дома на Серпуховской начали выплачивать стоимость квартир. Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орле вновь заговорили о ситуации с аварийным домов №113 на Серпуховской улице. Еще в апреле 2020 года здесь частично обрушился потолок. Чудом никто не пострадал, однако вопрос с новыми квартирами для жильцов злополучного дома до конца так и не решен.

Напомним, 23 апреля, в 16 часов дня, в частично обвалился потолок в квартире №8. После этого жителей дома переселили в пункт временного размещения в гостинице «Русь», а семья из квартиры с обвалившимся потолком переехали к родственникам.

Вскоре выяснилось, что дом признан аварийным и подлежащим сносу еще в 2015 году. Однако расселение планировалось только в 2024 или 2025 году.

- Установлено, что мероприятия по устранению аварийного состояния дома органами власти не разрабатывались и не осуществлялись. Меры по обеспечению безопасных условий проживания граждан также не принимались, - поясняет пресс-служба Прокуратуры Орловской области.

После случившегося ЧП соглашения на выкуп квартир были подписаны только с шестью собственниками. Еще шесть так и остались без жилья. Они пожаловались в прокуратуру на то, что им не предоставили выбор – предоставление благоустроенного жилого помещения или деньги.

В итоге ведомство внесло представление в адрес и.о. главы администрации Орла, после чего сразу началась выплата выкупной стоимости.

Отметим, в регионе возбуждено уже пять уголовных дел из-за нарушений при расселении аварийных домов.

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