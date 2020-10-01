Полицейские задержали орловца с газетным свертком марихуаны. Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

Сотрудники полиции задержали в Орловском районе мужчину, хранившего у себя растительный наркотик. При нем обнаружили целый газетный сверток с марихуаной весом почти 18 граммов.

41-летний орловец попытался убедить правоохранителей, что случайно нашел дикорастущее растение и вовсе не собирался им торговать. Разбираться со всеми обстоятельствами преступления и назначать наказание предстоит суду.

Мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье 228 УК РФ . Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

Пока же мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье 228 УК РФ (Незаконное приобретение и хранение наркотических веществ).

- В настоящее время ведется предварительное следствие. Подозреваемому избрана мера принуждения в виде обязательства о явке, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.