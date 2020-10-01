Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 1 октября

В Орловской области на 30 сентября подтверждено еще 62 случая заражения коронавирусом среди жителей. Оперштаб региона представил обновленную карту распространения болезни по районам области.

Наибольшее число случаев заражения по прежнему в Орле. В областном центре зафиксировали 30 новых случаев заражения. Еще 10 человек заболело в городе Ливны, 5 – в Ливенском районе, 6 в Орловском районе, по 3 в Болховском и Мценском районах, 2 в Кромском, по одному заболевшему в Хотынецком, Свердловском и Залегощенском районах.

Отметим, лечение продолжают 1454 человека, победили болезнь 7059 человек.

За все время пандемии COVID-19 подтвержден у 4302 жителя Орла, 979 зараженных – в Орловском районе, 654 – в городе Мценске и Мценском районе, 424 – в Ливнах, 308 – в Урицком районе, 246 – в Болховском районе, 185 − в Ливенском районе, 145 – в Дмитровском районе, 139 – в Новодеревеньковском районе, 111 – в Хотынецком районе, 109 – в Кромском районе, 104 – в Свердловском районе и 101 – в Покровском районе.

Менее сотни заболевших в следующих районах: 91 − в Верховском районе, 86 – в Малоархангельском районе, 84 – в Залегощенском районе, 82 – в Новосильском районе, 74 – в Должанском районе, 73 – в Глазуновском районе, 71 – в Шаблыкинском районе, 67 – Колпнянском районе, 66 – в Знаменском районе, 48 – в Троснянском районе, 40 – в Сосковском районе, 31 − в Краснозоренском районе и 22 – в Корсаковском районе.