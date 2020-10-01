Под Орлом женщина попала под колеса «ВАЗа». Фото Госавтоинспекции Орловской области.

В поселке Знаменка под колеса «Ваз-21150» попала женщина. 45-летняя орловчанка переходила дорогу в неположенном месте. Авария произошла 30 сентября в районе восьми часов вечера возле дома №84 по улице Советской.

Удар был такой силы, что отечественной легковушки треснуло лобовое стекло и отлетела правая фара.

- В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения и была госпитализирована, - сообщили «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.