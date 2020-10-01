Во время пожара в пятиэтажке в Орле пострадал мужчина Фото: Архив "КП"

В среду, 30 сентября, в Заводском районе Орла произошел пожар. Огонь вспыхнул днем в пятиэтажке на улице Достоевского. Без пострадавших не обошлось.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области, сигнал о возгорании поступил на телефон службы спасения 101 в районе половины четвертого. Сотрудники СПСЧ и 5-й пожарно-спасательной части прибыли по указанному адресу уже через несколько минут. В это время из окон квартиры на пятом этаже шли черные клубы дыма.

Спасатели поднялись в горящую квартиру и обнаружили там 57-летнего мужчину. Его вынесли из огня и передали медикам. Затем сотрудникам МЧС пришлось эвакуировать шесть жильцов расположенных рядом квартир.

- В двухкомнатной квартире в одной из комнат происходило загорание дивана. В результате обгорели обои, комната закончена. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, - рассказали «КП» в ведомстве.