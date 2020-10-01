Дело орловца, зарезавшего сына, передали в суд

Дело орловца, зарезавшего сына во время ссоры, передали в суд Фото: Архив "КП"

Вскоре в Орле на скамье подсудимых окажется отец, которому инкриминируют убийство собственного сына. Сотрудники Следственного комитета уже закончили расследование уголовного дела.

Трагедия произошла в июне 2020 года в квартире семьи. 64-летний мужчина устроил застолье и выпивал вместе со своим 32-летним сыном и двумя его знакомыми. Однако в какой-то момент между родственниками разгорелась ссора. Словесная перебранка быстро переросла в поножовщину. Отец схватил нож и вонзил сыну в живот. Молодой мужчина скончался в машине скорой помощи.

- В настоящее время уголовное дело по статье «Убийство» с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили «КП» в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.