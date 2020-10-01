Подробности ДТП на Октябрьской в Орле: пострадали четыре человека

В аварии на Октябрьской в Орле пострадали четыре человека Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Вечером 30 сентября в Советском районе Орла неподалеку от остановки «Завод Приборов» произошло серьезное ДТП. Столкнулись иномарка и пассажирский автобус.

Столкновение между иномаркой и автобусов в Орле произошло вечером 30 сентября Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Авария случилась в 19:40. Из-за превратившейся в груду металла иномарки пришлось перекрывать движение. На месте работали сотрудники МЧС, Госавтоинспекции, медики скорой помощи.

Сегодня Госавтоинспекция сообщила подробности произошедшего. Как установлено, 35-летний водитель «Опеля» ехал в сторону Красноармейской улицы, затем он резко выехал на встречную полосу и врезался в «ПАЗик». Куски металла от иномарки разбросало по проезжей части.

ДТП на Октябрьской в Орле 30 сентября 2020 Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- В результате ДТП водитель «Опеля» и три пассажирки автобуса (30-ти, 22-х и 55-ти лет) получили телесные повреждения, - сообщает ведомство.