Юрий Парахин принимает участие в конкурсе на должность мэра Орла. Фото: соцсети

В Орле во всю идет подготовка к выборам мэра. На первом заседании горсовета депутаты объявили о старте конкурса для кандидатов на эту должность. Первые заявки уже поступили в комиссию.

Отметим, обновление руководства города уже несколько месяцев активно обсуждается общественностью. Ранее возникли слухи, что на место мэра Орла претендует глава Орловского района Юрий Парахин. Сам же он их никак не комментировал.

Однако в среду, 30 сентября, Юрий Парахин официально сообщил о том, что подал документы на участие в конкурсе и что у него уже есть программа развития областного центра на ближайшие 5 лет.

- Основной задачей в ближайшей перспективе для себя и своей команды я ставлю стабилизацию финансовой ситуации в городе, при этом самым главным остается - житель города, его потребности и благополучие! – подчеркнул глава Орловского района.

По словам Юрия Парахина, в его программе работы сделан акцент на экономику, транспорт, благоустройство дворов и общественных территорий.

Напомним, выборы мэра с этого года проходят в два этапа: комиссия из десяти человек (5- от горсовета, 5- от губернатора) проводят отбор кандидатов, а затем на заседании горсовета из их числа и выберут главу города.