В Орловской области перезахоронили останки двенадцати красноармейцев. Фото: Портал Орловской области

Вчера, 30 сентября, в Ливенском районе перезахоронили останки двенадцати красноармейцев, павших в боях Великой Отечественной войны. К сожалению, установить имена одиннадцати из них не удалось. Однако благодаря поисковикам покой на родной земле смог обрести Григорий Федорович Минаев, погибший в Новгородской области.

Церемония перезахоронения состоялась на мемориале «Ливенский щит» в деревни Жерновка. Сама церемония передачи останков орловца, найденных во время «Вахты памяти-2020» проходила в районном центре.

На память погибших сюда прибыли почтить члены поискового отряда «Добровольцы памяти» (Ямало-Ненецкий автономный округ), орловский отряд «Подвиг», волонтеры, местные жители и представители власти.