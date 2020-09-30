Коронавирус в Орловской области: пожилые жители региона могут продлить больничный на октябрь

Пожилые жители Орловской области могут продлить больничный на октябрь месяц Фото: Ольга СУПОНЕВА

Пожилые жители Орловской области могут продлить больничный на октябрь месяц. Такой мерой безопасности по COVID-19 имеют право воспользоваться работающие жители региона в возрасте 65 лет и старше.

Для того, чтобы оставаться на самоизоляции еще один месяц, нужно уведомить об этом работодателя, никаких дополнительных документов не потребуется. В Орловской области решение о продлении режима самоизоляции для пожилых жителей принято (указом губернатора) периодами: с 1 по 6 октября, с 17 по 18 и с 19 по 31. На время больничного нельзя покидать место пребывания, нарушение влечет штраф, поясняет пресс-служба Орловского отделения Фонда социального страхования.

Напомним, дистанционное оформление больничных для пожилых работников действует с апреля 2020 года. В Орловской области за это время ФСС перечислил около 325 миллионов рублей по больничным.