Росгвардейцы задержали орловца, который выносил алкоголь из магазина

Мужчина находился в федеральном розыске Фото: Архив "КП"

В Заводском районе Орла задержали 35-летнего мужчину, попытавшегося вынести из магазина бутылки с алкоголем. После того, как из сетевого гипермаркета на Карачевском шоссе, поступил тревожный сигнал, на место выдвинулись сотрудники Росгвардии.

В сумке и карманах орловца нашли неоплаченный товар. Вскоре силовики проверили личность воришки и выяснили: он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

- В настоящее время мужчина находится в федеральном розыске по статье 157 УК РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей), - рассказали «КП» в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области.