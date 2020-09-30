В Орловской области появились еще две образовательные «Точки роста». Фото: пресс-служба облсовета

Накануне, 29 сентября, в Орловской области появились еще два образовательных центра «Точка роста» на базе сельских школ. К федеральной программе присоединились Больше-Сотниковская и Подзаваловская школы Урицкого района.

Напомним, на Орловщине планируется открыть 70 подобных центров. В прошлом году открылись 28 сельских образовательных площадок в каждом из 24 районов области.

- Ребята будут осваивать образовательные программы по информатике, ОБЖ и технологии, а также дополнительные программы – цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей. Школьники смогут заниматься медиатворчеством и разрабатывать различные проекты, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Для того, чтобы открыть «Точки роста» в школах Урицкого района, здесь сделали ремонт, закупили современное оборудование и подготовили педагогов. На все это было потрачено более 600 тысяч рублей.