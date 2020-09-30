Жилой дом полыхал под Орлом

Пожарные тушили жилой дом Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

Орловские пожарные боролись с пламенем, охватившим жилой дом. ЧП случилось накануне вечером, 29 сентября.

Все произошло в Новодеревеньковском районе. В пожарную службу сообщение о происшествии поступило около половины пятого: полыхал дом в деревне Никольское. Спасатели прибыли на место.

- В результате пожара выгорел зала, остальные помещения закопчены. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, - рассказали "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

В происшествии, к счастью, обошлось без пострадавших и жертв.

В общей сложности за прошедшие сутки пожарные на тушение огня выезжали 14 раз.