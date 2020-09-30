Ремонт Красного моста в Орле должен начаться с 30 ноября Фото: Архив "КП"

Сегодня, 30 сентября, на официальном сайте администрации города Орла появилась информация по предстоящей реконструкции Красного моста. Городские власти подтвердили, что с московской фирмой «Флан-М» планируется заключить контракт на ремонт.

Напомним, несколько дней назад комиссия рассмотрела единственную заявку на электронном аукционе и признала ее соответствующей всем требованиям. Единственное, на портале госзакупок до сих пор значится, что торги признаны несостоявшимися, потому что. Больше никто не принимал в них участие.

- С подрядчиком планируется заключить контракт на 1 496 764 974,15 рубля. По условиям контракта ремонт Красного моста должен начаться с 30 ноября 2020 года. Срок окончания работ — 18 ноября 2022 года, - сообщает пресс-служба администрации Орла.