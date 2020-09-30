Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 30 сентября

Инфографика регионального оперштаба

В Орловской области на 30 сентября подтверждено еще 62 случая заражения коронавирусом среди жителей. Оперштаб региона представил обновленную карту распространения болезни по районам области.

Наибольшее число случаев заражения подтверждено в городе Орле - заболело за сутки 44 человека. Еще 8 человек заболело в Орловском районе, 7 в Ливенском, 2 в Малоархангельском, 1 в Дмитровском районе.

В целом картина выглядит следующим образом. В Орле за весь период наблюдения заболело 4272 человека, в Орловском районе 973, в Мценском районе 651, в Ливенском 594, в Урицком 308, в Болховском 243, в Дмитровском 145, в Новодеревеньковском 139, в Хотынецком 110, в Кромском 107, в Свердловском 103, в Покровском 101.

Районы, в которых за время пандемии заболело меньше сотни жителей: Верховский - 91, Малоархангельский - 86, Залегощенский - 83, Новосильский - 82, Должанский - 74, Глазуновский - 73, Шаблыкинский - 71, Колпнянский - 67, Знаменский - 66, Троснянский - 48, Сосковский - 40, Краснозоренский - 31, Корсаковский - 22.

Всего заболело 8580 человек, выздоровело 6994.

Мы следим за развитием ситуации.