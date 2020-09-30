В орловском поселке водоснабжение вернули спустя несколько недель Фото: Архив "КП"

Спустя полмесяца жители поселка Покровка смогли увидеть в своих кранах воду. Сломавшийся водяной насос и заиливание скважины стали для сельчан настоящей катастрофой: ни помыться, ни поесть нормально приготовить.

Вот и пришлось людям каждый день ездить в соседнее село за водой. Администрация Новосильского района не успела вовремя организовать подвоз цистерн. В итоге проблемой заинтересовались орловские журналисты, затем общественники. Эксперты Общероссийского народного фронта обратились к районным властям с требованием навести порядок и помочь людям.

Хотя сейчас водоснабжение восстановлено, сохраняется риск того, что скважина может вновь заилиться.

- В связи со сложившейся ситуацией мы будем обращаться в правительство региона с предложением взять данную ситуацию под контроль, рассмотрев возможность разработки проекта для бурения новой скважины. Рано или поздно действующая скважина может перестать функционировать и жители снова окажутся без воды, – отметил Владимир Филонов, руководитель регионального исполкома ОНФ в Орловской области.