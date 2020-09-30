Экс-глава строительной фирмы в Орле отправится под суд за мошенничество

Бывший руководитель компании присвоил себе 85 миллионов рублей Фото: Архив "КП"

В Орле закончили расследование дела бывшего руководителя строительной фирмы ООО «321 Военно-строительное управление». Экс-генеральному директору инкриминируют хищение 85 миллионов рублей.

По данным регионального Следственного комитета, он возглавлял компанию около года, с марта 2016 года по февраль 2017-го. За это время он смог провернуть мошенническую схему незаконного личного обогащения за счет ОАО «Орелгортеплоэнерго» , у которого взял займ. Деньгами он распорядился по своему усмотрению.

В свою очередь Прокуратура области уточняет, чтобы скрыть преступление директор фирмы от лица ООО «321 ВСУ» заключил с другой организацией договор купли-продажи векселей. При этом данная организация фактически не осуществляла никакой финансово-хозяйственной деятельности.

- В настоящее время уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили «КП» в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.