Орел
Еще
Радио
Орел
Еще
Радио
Орел
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Экс-глава строительной фирмы в Орле отправится под суд за мошенничество

Бывший руководитель компании присвоил себе 85 миллионов рублей «Орелгортеплоэнерго»
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
КомментироватьОставить комментарий
Бывший руководитель компании присвоил себе 85 миллионов рублей

Бывший руководитель компании присвоил себе 85 миллионов рублей

Фото: Архив "КП"

В Орле закончили расследование дела бывшего руководителя строительной фирмы ООО «321 Военно-строительное управление». Экс-генеральному директору инкриминируют хищение 85 миллионов рублей.

По данным регионального Следственного комитета, он возглавлял компанию около года, с марта 2016 года по февраль 2017-го. За это время он смог провернуть мошенническую схему незаконного личного обогащения за счет ОАО «Орелгортеплоэнерго» , у которого взял займ. Деньгами он распорядился по своему усмотрению.

В свою очередь Прокуратура области уточняет, чтобы скрыть преступление директор фирмы от лица ООО «321 ВСУ» заключил с другой организацией договор купли-продажи векселей. При этом данная организация фактически не осуществляла никакой финансово-хозяйственной деятельности.

- В настоящее время уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили «КП» в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.