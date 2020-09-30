В Орле несовершеннолетний парень зарубил маму и пытался убить бабушку

Молодому человеку назначат психолого-психиатрическую экспертизу. Фото: СУ СК России по Орловской области

В Орле задержали 17-летнего парня, зверски расправившегося с родной мамой топором. Выжить в кровавой бойне удалось только 73-летней бабушке, с множественными ранениями попавшей в больницу.

Трагедия произошла 29 сентября в одном из многоквартирных домов в Советском районе. Парень напал на женщин с топором и гвоздодером, начал бить их по голове. 53-летняя мама изувера скончалась на месте. После расправы молодой человек сам позвонил в полицию.

- Возбуждены уголовные дела по статья «Убийство» и «Покушение на убийство двух лиц». В настоящее время подозреваемый задержан, рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили «КП» в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.

В настоящее время проходят следственные действия. Следствием запланированы психолого-психиатрической экспертизы для задержанного парня.