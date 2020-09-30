В Орле дело преступной группы наркодельцов рассмотрит суд

Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

В Орле суд рассмотрит дело участников преступного сообщества, занимавшихся сбытом наркотиков и психотропных веществ. Перед лицом закона предстанут трое человек, торговавших разными видами запрещенных к обороту веществ.

Банду наркодельцов рассекретили полицейские в октябре прошлого года. Как уже в дальнейшем установило следствие, в группировке было структурное подразделение по географическому признаку. Участники бесконтактным способом сбывали наркотики.

- Сообщники получали крупные партии наркотических средств, расфасовывали их и помещали в тайники для последующего незаконного сбыта приобретателям на территории двух субъектов Российской Федерации. Участники преступного сообщества напрямую друг с другом не контактировали, действовали с высокой степенью конспирации, общаясь посредством программ-мессенджеров, - рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

При обыске было изъято больше полутора килограммов запрещенных веществ: это амфетамин, мефедрон, гашиш, марихуана, кокаин и других. Обвинение предъявили троим фигурантам. В настоящее время прокуратура утвердила обвинение. дело направлено в суд для рассмотрения.