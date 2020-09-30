В ДТП возле поля в Орловской области пострадали четыре человека. Фото: пресс-служба регионального ГУ МЧС России

Во вторник, 29 сентября, в Ливенском районе произошло серьезное ДТП. На грунтовой дороге, проходящей вдоль поля, не разъехались две отечественные легковушки – «ВАЗ 21214» и «Нива Шевроле».

ДТП в Ливенском районе 29 сентября 2020. Фото Госавтоинспекции Орловской области

Авария произошла в восемь часов утра между селами Орлово и Лютое. 49-летний водитель «Нивы» врезался в «ВАЗ», едущий во встречном направлении. Удар был такой силы, что обе машины превратились в груду металлолома.

ДТП в Ливенском районе 29 сентября 2020. Фото Госавтоинспекции Орловской области

На месте работали специалисты МЧС и Госавтоинспекции.

- В результате ДТП оба водителя получили травмы. Они направлены на амбулаторное лечение. Пассажирки автомобиля «Нива», женщины 29 и 62 лет, также получили телесные повреждения и госпитализированы, - сообщили «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.