До конца ноября в Орле ограничат движение в переулке Дарвина

Фото: Ольга СУПОНЕВА Фото: Архив "КП"

На еще одной улице в Орле будет ограничено движение. Речь идет о переулке Дарвина.

Временные ограничения, по планам, продлятся до 21 ноября. Как пояснили "КП" в пресс-службе администрации Орла, связаны они с ремонтом улично-дорожной сети. Водителям стоит быть внимательнее на участке от улицы Автовокзальной до железнодорожных путей.

Напомним также, что до 30 октября дорожные работы будут проводиться на Московском шоссе. Водителям стоит быть осторожнее на участке близ дома 54б: здесь дорожники займутся обустройством примыкающего участка к новостройке. А до 31 октября движение ограничено на Новосильском шоссе и улице 60 лет Октября (участок от Октябрьской до Горького).