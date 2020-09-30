В Орле театр "Свободное пространство" переносит старт сезона

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО Фото: Архив "КП"

В Орле театр "Свободное пространство" переносит старт 44-го сезона. Премьера спектакля "Кармен. История Хосе" состоится позже запланированного срока.

В театре отмечают, что такое решение связано с ростом статистики случаев заражения коронавирусом среди жителей региона.

- В тех условиях, которое диктует нам время особое внимание приходится уделять безопасности. Театр проявляет заботу о зрителях и сотрудниках, принимая все необходимые противовирусные меры. В связи с техническими проблемами и ухудшением эпидемологической обстановки администрацией театра принято сложное решение о переносе открытия 44 сезона, - объяснили ситуации в "Свободном пространстве".

Предварительно, запланированная на 2 октября премьера переносится на 16 число (начало в 18.30), а с 3 октябрят спектакль "Кармен. История Хосе" переносится на 17 число (18.00). Также переносится спектакль "Лес" - с 4 октября на 18 (17.00).

Это предварительные даты. Все будет зависеть от технической готовности и ситуации с коронавирусом. Все билеты действительны.