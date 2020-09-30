В Орловской области изъяли десять двухсотлитровых бочек алкоголя

В Орловской области изъяли 10 двухсотлитровых бочек алкоголя. Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области.

В Орловской области полицейские и сотрудники ФСБ раскрыли подпольный «винзавод». Двое жителей Мценского района наладили его изготовление прямо в гараже. Объемы поражают – своей очереди на разлив ждали 10 двухсотлитровых бочек алкоголя!

Кроме того, в доме 47-летнего амчанина оперативники нашли порядка 2700 бутылок водки и более тысячи бутылок элитного коньяка. Фальсифицированную алкогольную продукцию уже изъяли из незаконного оборота. Содержимое бочек и бутылок отправили на экспертизу.

Двое амчан организовали подпольный винзавод прямо в гараже. Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области.

- Возбуждено уголовное дело. В настоящее время ведется следствие, устанавливаются все обстоятельства происшедшего, в том числе решается вопрос о возбуждении еще одного уголовного дела по статье 180 УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров». Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.