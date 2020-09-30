В Орле 50-летие Пришвинки увековечили особым юбилейным штемпелем

В Орле пятидесятилетие Пришвинки увековечили особым юбилейным штемпелем. Фото: пресс-служба облсовета

В понедельник, 28 сентября, в культурной жизни Орла произошло значимое событие: детская библиотека им. Пришвина, а в народе просто «Пришвинка», отметила полувековой юбилей. Кульминацией праздничного дня стала церемония гашения специального почтового штемпеля одного дня.

Орловские филателисты, постоянные читатели и гости Пришвинки смогли первыми оставить на почтовой карточке и конвертах памятный оттиск. Кстати, на изображен фасад здания библиотеки, памятника архитектуры советской эпохи и одной из главной достопримечательности Орла.

Не обычными в этот день были и почтовые карточки. Их специально напечатали небольшим тиражом для филателистических коллекций, всего 100 штук. Рисунки для почтовых карточек выполнила орловская художница Светлана Каськова.

После торжественного гашения штемпель передали в центральное почтовое отделение города.

ЗНАЙ!

История областной детской библиотеки начинается с 1970 года. Вначале она располагалась в двух маленьких комнат в здании музыкального училища. Через три года библиотека переехала в знаменитое здание на Московской улице.

Первым директором Пришвинки был участник Великой Отечественной войны Михаил Евсеев. Имя знаменитого писателя библиотека получила 2 сентября 1981 года.