Возле автовокзала в Орле опрокинулась «Лада». Фото: Госавтоинспекция Орловской области

Возле автовокзала в Орле опрокинулась «Лада». Авария произошла во вторник, 29 сентября. Легковушка едва не вылетела на трамвайные пути.

Возле автовокзала в Орле опрокинулась «Лада» Легковушка едва не вылетела на трамвайные пути

В районе десяти часов вечера 31-летний водитель за рублем автомобиля «Лады Гранта» ехал со стороны переулка Карачевского по Комсомольской улице. В какой-то момент он начал перестраиваться и врезался в «Шкоду Октавиа». Иномарка двигалась попутно.

После столкновения со «Школой» отечественную легковушку занесло, она врезалась в металлическое ограждение, которое отделяет проезжую часть от трамвайных путей. Оно и задержало дальнейшее движение. Автомобиль опрокинулся.

Возле автовокзала в Орле опрокинулась «Лада» Легковушка едва не вылетела на трамвайные пути

- В результате ДТП водитель автомобиля «Лада» получил телесные повреждения. Медицинская помощь не потребовалась, отпущен домой, - сообщает Госавтоинспекция Орловской области.