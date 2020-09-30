Возле автовокзала в Орле опрокинулась «Лада». Фото: Госавтоинспекция Орловской области
Возле автовокзала в Орле опрокинулась «Лада». Авария произошла во вторник, 29 сентября. Легковушка едва не вылетела на трамвайные пути.
Возле автовокзала в Орле опрокинулась «Лада» Легковушка едва не вылетела на трамвайные пути
В районе десяти часов вечера 31-летний водитель за рублем автомобиля «Лады Гранта» ехал со стороны переулка Карачевского по Комсомольской улице. В какой-то момент он начал перестраиваться и врезался в «Шкоду Октавиа». Иномарка двигалась попутно.
После столкновения со «Школой» отечественную легковушку занесло, она врезалась в металлическое ограждение, которое отделяет проезжую часть от трамвайных путей. Оно и задержало дальнейшее движение. Автомобиль опрокинулся.
Возле автовокзала в Орле опрокинулась «Лада» Легковушка едва не вылетела на трамвайные пути
- В результате ДТП водитель автомобиля «Лада» получил телесные повреждения. Медицинская помощь не потребовалась, отпущен домой, - сообщает Госавтоинспекция Орловской области.