Россельхозбанк и Орловский ГАУ определили участников стипендиальной программы нового учебного года

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Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина входит в число вузов-участников программы. В год своего 20-летнего юбилея Россельхозбанк увеличил стипендиальный фонд, благодаря чему количество стипендиатов выросло на 39%, а сумма ежемесячной стипендии - до 12 500 рублей в месяц.

По решению комиссии Орловского ГАУ и Орловского филиала Россельхозбанка, стипендиатами учебного года 2020/21 Орловского ГАУ стали студенты с отличной успеваемостью, ведущие научную деятельность:

Арсений Быков, магистрант 2 курса направления подготовки «Агрономия» факультета «Агробизнеса и экологии». Арсений занимается научно-исследовательской деятельностью, пишет статьи, выступает на научных конференциях, награжден дипломом Департамента научно-технологической политики и образования Минсельхоза России.

Валентина Дутка, студентка 5 курса направления подготовки «Ветеринария» факультета «Биотехнологии и ветеринарной медицины». Валентина пишет статьи для научных журналов, выступает на конференциях, награждена дипломами за активное участие в них. Неоднократно занимала почетное первое место во всероссийских и международных конкурсах.

Мария Позднякова, магистрант 2 курса направления подготовки «Экономика» «Экономического» факультета. Мария принимает участие в научно-практических конференциях, пишет научные статьи для журналов, награждена дипломами и грамотами университета.

Владислав Дорофеев, студент 4 курса направления подготовки «Агроинженерия» факультета «Агротехники и энергообеспечения». Владислав публикует статьи, участвует в научно-практических конференциях, является лауреатом конкурса на лучшую научно-исследовательскую работу. Принимает активное участие в спортивной жизни университета (медиа-менеджер баскетбольной команды университета)

Михаил Кадысев, студент 4 курса направления подготовки «Агроинженерия» факультета «Агротехники и энергообеспечения». Михаил принимает участие в международных конференциях, пишет статьи в научные издания.

Клавдия Скребнева, студентка 4 курса направления подготовки «Ветеринария» факультета «Биотехнологии и ветеринарной медицины». Клавдия принимает участие в конференциях, пишет статьи, награждена Благодарностью Губернатора Орловской области «За активное участие в развитии студенческого движения Орловской области».

Александра Харина, студентка 3 курса направления подготовки «Ландшафтная архитектура». Александра принимает активное участие в научно-практических студенческих конференциях, награждена почетной грамотой ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет имени Н. В. Парахина» в конкурсе, посвященном Дню Российской науки.

«Основной целью Орловского ГАУ является повышение качества подготовки конкурентоспособных кадров, как одного из определяющих факторов экономического и социального прогресса общества, ориентированного на обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее развития и самореализации. Мы высоко ценим сотрудничество с Россельхозбанком, который дает возможность нашим студентам приобретать навыки и умения, осваивать профессиональные компетенции с помощью производственных практик», – отметила врио ректора Орловского ГАУ Татьяна Гуляева.

«От состояния сельского хозяйства во многом зависит решение насущных задач страны и рост экономики в целом. Сейчас на смену привычным методам хозяйствования приходят новые процессы, цифровые технологии. Уникальные сервисы в сельском хозяйстве появляются каждый год: от сканирования полей на сорняки до контроля процесса рождения телят с помощью искусственного интеллекта. Надеемся, что наши талантливые студенты будут в аванграде отрасли и внесут ощутимый вклад в развитие региона», - отметил директор Орловского филиала АО «Россельхозбанк» Михаил Шихман.