В Орле проект поддержки приемных семей получил полумиллионный грант. Фото: пресс-служба администрации города

Орловский Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи успешно представил проект поддержки приемных семьей «Мы — вместе». Итогом работы стал грант в размере 500 тысяч рублей.

Партнером в реализации проекта станет управление социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла.

- Цель проекта «Мы – вместе» - бесплатная помощь квалифицированных психологов, медиаторов, организаторов реабилитационного досуга, соцработников семьям с приемными детьми. Они смогут преодолеть возникшие жизненные трудности и научатся решать проблемы самостоятельно, - сообщает пресс-служба администрации Орла.