Орловца вынули выплатить своему сыну долг по алиментам своему сыну Фото: Архив "КП"

В Орле очередной родитель-задолжник оказался в списке дел судебных приставов. Мужчина задолжал по алиментам своему несовершеннолетнему сыну 130 тысяч рублей, но не спешил исправлять ситуацию.

Сначала судебные приставы пытались провести с орловцем разъяснительную работу, потом начались проверки его имущественного положения. Однако гасить задолженность мужчина по-прежнему не спешил. Тогда на него составили протокол об административном правонарушении «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

Мужчине назначили наказание в виде 80 часов обязательных работ.

- После этого орловец погасил задолженности по алиментам в полном объеме. Несмотря на это административное наказание в виде обязательных работ ему все равно придется отбыть, - сообщает пресс-служба Управление Федеральной службы судебных приставов по Орловской области.