В Орловской области в суд передали дело экс-инспектора ГИБДД

В Орловской области в суд передали дело экс-инспектор ГИБДД Фото: Архив "КП"

В Свердловском районе Орловской области перед судом предстанет бывший инспектор ОГИБДД. Полицейский поплатился за то, что принял взятку в размере 30 тысяч рублей.

По версии следствия, сотрудник ведомства согласился за эту сумму не привлекать орловца-нарушителя к административной ответственности.

- Прокуратурой Свердловского района уже утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по статье 290 УК РФ (получение взятки). После вручения обвинительного заключения обвиняемому дело будет направлено в районный суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба Прокуратуры Орловской области.