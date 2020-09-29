Ухудшение погоды: в Орловской области ожидается усиление ветра

В Орловской области ожидается усиление ветра Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области вновь портится погода. По прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вечером 29 сентября в регион придет сильный ветер.

Непогода продлится с 21 часа сегодняшнего дня до 21 часа 30 сентября. На территории Орловской области ожидается переменная облачность, но без сильных осадков. Ветер юго-восточный 9-14 м/с, днем возможны порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью от +7°С до 12°С, днем от +17°С до +22°С.

- В связи с неблагоприятным метеорологическим явлением рекомендуем особенно внимательно соблюдать правила безопасности. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, на остановках общественного транспорта, возле рекламных щитов, деревьев и недостроенных зданий, - напоминают орловцам сотрудники регионального ГУ МЧС России.