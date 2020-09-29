Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 29 сентября

География заболевания на 29 сентября в Орловской области

В Орловской области по состоянию на 29 сентября зафиксировано 8518 случаев заболевания коронавирусом. За минувшие сутки статистику заражений пополнили еще 60 человек. Региональный оперативный штаб представил обновленную карту распространения болезни по городам и районам области.

Наибольшее число заразившихся по прежнему в Орле. Здесь заболели 37 человек. В Ливнах и Ливенском районе 11 новых заболевших, в Орловском районе – 4, в Кромском районе – 2, в городе Мценск и Мценском районе, Урицком районе, Свердловском, Верховском, Корсаковском и Сосковском – по одному.

Всего в настоящее время COVID-19 подтвержден у 4228 жителя Орла, 965 жителей Орловского района, 651 человек заболел в городе Мценске и Мценском районе, 410 – в Ливнах, 308 – в Урицком районе, 243 – в Болховском районе, 177 − в Ливенском районе, 144 – в Дмитровском районе, 139 – в Новодеревеньковском районе, 110 – в Хотынецком районе, 107 – в Кромском районе, 103 – в Свердловском районе и 101 – в Покровском районе.

Менее сотни заболевших в Верховском районе (91), в Малоархангельском районе (84), в Залегощенском районе (83), в Новосильском районе (82), в Должанском районе (74), в Глазуновском районе (73), в Шаблыкинском районе (71), Колпнянском районе (67), в Знаменском районе (66), в Троснянском районе (48), в Сосковском районе (40), в Краснозоренском районе (31) и в Корсаковском районе (22).