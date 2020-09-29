В Свердловском районе отремонтировали участок трассы «Орел-Тамбов». Фото: Портал Орловской области

В Орловской области подводят итоги ремонта дорог в 2020 году. Одна из них - федеральная трассы Р-119 «Орел - Ливны - Елец - Липецк - Тамбов». Участок дороги протяженностью 13 км отремонтировали за пять месяцев.

Как сообщает пресс-служба регионального Правительства, работы велись на отрезке с 21-го км по 34-й км в Свердловском районе. Здесь не только выполнили стандартную процедуру фрезерования старого покрытия и укладку нового с армирующей прослойкой из геосетки, но и отремонтировали тротуары, пешеходные дорожки и шесть автобусных остановок.

Кроме того, здесь укрепили обочины, организовали водоотвод с проезжей части, отремонтировали 23 примыкания, нанесли горизонтальную разметку, установили семь новых знаков и около 200 дополнительных сигнальных столбиков.

- Добавим, что в текущем году на территории Орловской области к нормативу приведут более 70 км федеральных трасс, - сообщает пресс-служба.