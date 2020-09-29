Орловец ограбил районный магазин, чтобы вернуться домой Фото: Архив "КП"

В Орле под уголовное дело попал 38-летний мужчина. «Желание вернуться домой» обернулось для него серьезными последствиями.

Находясь в Кромском районе, орловец решил ночью забраться в магазин, чтобы добыть денег на дорогу. Он разбил стекло во входной двери, проник внутрь и забрал из кассы 18 тысяч рублей. Вскоре мужчина уже добрался до облцентра. Оставшиеся средства он потратил.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». В настоящее время мужчина допрошен в качестве подозреваемого. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.