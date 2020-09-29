В Орловской области экс-директора «АИЖК» подозревают в хищении денег

Прокурор Орловской области на месте оценил масштаб недостроенного центра. Фото: пресс-служба региональной Прокуратуры

В деле о многомиллионных хищениях при строительстве многопрофильного медицинского центра Орловской областной клинической больницы появились новые фигуранты. Спустя много лет расследование возобновлено и получило активное продолжение.

По инициативе главного прокурора Орловской области Владислава Малкина были усилено межведомственное сотрудничество и надзор за ведением уголовного дела. Результаты уже есть: под стражу взят генеральный директор подрядной организации, занимавшейся строительством центра. Ему предъявили обвинение по статье 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере).

Еще одним фигурантом уголовного дела стал бывший генеральный директор АО «АИЖК Орловской области». Он занимал этот пост с июля 2015 по август 2016 года и обвиняется в хищении 136 млн рублей, также выделенных из областного бюджета на строительство медицинского центра.

- Также экс-руководитель обвиняется в хищении денег участников долевого строительства многоквартирного жилого дома №83 по улице Панчука на общую сумму более 93 млн рублей. Всего ему предъявлено обвинение по четырем эпизодам мошенничества, - сообщили «КП» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.