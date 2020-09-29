Трехлетняя девочка получила травмы в аварии на Комсомольской в Орле

Две иномарки столкнулись на встречной полосе в Заводском районе Орла. Фото региональной Госавтоинспекции

В понедельник, 28 сентября, в Заводском районе Орла в ДТП пострадала трехлетняя девочка. Инцидент произошел в половину седьмого вечера на Комсомольской улице.

43-летний водитель «Рено» собирался поворачивать налево на улицу Авиационную и столкнулся с «Ауди», которая в этот момент ехала по прямой во встречном направлении.

- В результате ДТП трехлетняя пассажирка автомобиля «Рено» получила телесные повреждения. Госпитализация не потребовалась, - сообщает Госавтоинспекция Орловской области.