В Орле заново выбирают подрядчика для ремонта Красного моста

В Орле заново выбирали подрядчика для ремонта Красного моста Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В понедельник, 28 сентября, в Орле подвили итоги очередного аукциона по выбору подрядчика для ремонта Красного моста. На торгах вновь оказалась всего одна заявка, уже от известной в городе московской фирмы.

Свою кандидатуру в качестве подрядчика в очередной раз выставила компания АО «СК ФЛАН-М». Комиссия во главе с Олегом Минкиным признала заявку и предоставленные организацией документы соответствующим заявленным требованиям.

Однако из-за того, что на участие в аукционе подана только одна заявка, на основании части 16 статьи 66 Федерального закона №44-ФЗ, аукцион признан несостоявшимся. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Напомним, в начале сентября контрольно-ревизионный отдел администрации города Орла нашел нарушения в обосновании начальной максимальной цены контракта на аукционе. В результате в новом тендере сумму уменьшили. Сейчас она составляет 1 496 764 974 рубля.