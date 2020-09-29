В Орле продолжают борьбу с самовольно установленными гаражами. Фото: пресс-служба администрации города

В Орле вновь подняли проблему старых ржавых гаражей, занимающих место во дворах многоквартирных домов. Те, кто установил постройки самовольно, в ближайшее время может не найти на прежнем месте.

Администрация города информирует орловцев: в течение двух месяцев будут демонтированы и перенесены 16 гаражей: шесть уберут с территории возле дома №76 по улице Черкасской, восемь — по улице Максима Горького (дома 117-119), по одному возле дома №8 по улице Кузнецова и дома №38 по улице Калинина.

- Все демонтированные гаражи отправятся на территорию Спецавтобазы по санитарной очистке города Орла. На демонтаж выделено 186 тысяч рублей. Подрядчик выполнит работы в течение двух месяцев, - сообщает пресс-служба администрации Орла.